Berlusconi stürzt sich in Wahlkampf und setzt auf soziale Netzwerke

Auch in sozialen Netzwerken will der für sein Fernsehimperium Mediaset bekannte Berlusconi seine Wahlkampagne führen. Viele Italiener würden sich durch Online-Medien eine politische Meinung bilden, meinte er.„Aus einer kürzlich durchgeführten Studie geht hervor, dass sich 63 Prozent der Italiener ihre Meinung im Internet und sozialen Netzwerken bilden. Deshalb habe ich beschlossen, alle Punkte unseres Programms zweimal wöchentlich im Internet zu erläutern. Meine Erklärungen in den sozialen Netzwerken sollten nicht länger als 3 Minuten sein, also sehr konzentriert“, so Berlusconi, der am Donnerstagabend als Stargast der Sendung „Zona bianca“ in seinem Kanal Rete 4 auftrat.„Ich fühle mich fit und denke, dass ich einige überzeugende Dinge in diesem Wahlkampf tun kann“, erklärte Berlusconi, der viermal als italienischer Regierungschef amtierte. Auf Wahlkampfauftritte in den Städten will der gesundheitlich angeschlagene Berlusconi verzichten. Dank seines persönlichen Engagements im Wahlkampf hoffe er, seine Partei auf 20 Prozent der Stimmen zu bringen. Derzeit liegt die Forza Italia laut Umfragen bei 10 Prozent.Berlusconi dementierte Medienberichte, wonach er vom Posten des Senatspräsidenten im neugewählten Parlament träume. Er wolle jedoch bei der Wahl des Premierministers im Fall eines Wahlsieges seiner Koalition mitreden. Erwartet wird, dass Fratelli d'Italia als stärkste Einzelpartei abschneiden, womit deren Parteichefin Giorgia Meloni Anspruch auf den Premierministerposten hätte. Berlusconi will auch in diesem Wahlkampf nicht auf hochgeschraubte Wahlkampfversprechen verzichten, für die er bekannt ist. So versprach er die Verdoppelung der Mindestpensionen auf 1000 Euro monatlich, sollte er die Wahl gewinnen. Außerdem sollten Pensionisten mit Mindestpensionen kostenlose Zahnarztbehandlungen erhalten. In den italienischen Städten wolle er eine Million Bäume pflanzen.