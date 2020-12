Berlusconi will sich mit Spitzenpolitikern impfen lassen

Berlusconi sei bereit, sich jeder Zeit öffentlich zu impfen, schrieb Berlusconi in einem Brief an den Chefredakteur der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“, Luciano Fontana, am Montag.Fontana hatte in einem Leserbrief Italiens Parteichefs aufgefordert, sich gemeinsam impfen und fotografieren zu lassen. „Das wäre ein Weg, um den Italienern klar zu machen, dass man sich gegen Covid-19 impfen soll“, so Fontana.Berlusconi betonte in seinem Brief, dass er Fontanas Vorschlag unterstütze. „Die Impfung ist das einzige Mittel, um eine Tragödie zu beenden, für die Italien bereits einen zu hohen Preis gezahlt hat“, argumentierte der 84-Jährige. Politiker müssten ein Vorbild sein und die am Sonntag begonnene Impfkampagne aktiv unterstützen.Berlusconi hatte kürzlich seine Erkrankung an Covid-19 als „schlimmste Erfahrung meines Lebens“ bezeichnet.

apa