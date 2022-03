Berlusconi zahlte Ex-Krankenschwester seiner Mutter 3 Millionen Euro

Bei dem in Mailand laufenden Verfahren wird der 85-jährige TV-Tycoon beschuldigt, Zeugen bestochen zu haben, die bei dem gegen ihn laufenden Verfahren wegen Amtsmissbrauch aussagen mussten.Die Verteidigung des Mailänder Politikers bestreitet den Vorwurf und hob hervor, dass Berlusconi im Allgemeinen sehr freigiebig mit Menschen umgehe. So überwies er drei Millionen Euro der Krankenschwester, die seine Mutter Rosa bis zu deren Tod behandelt hatte, geht aus dem Prozess hervor.30.000 Euro zahlte Berlusconi Alberto Torregiani, Sohn eines 1979 von linksextremistischen Terroristen erschossenen Juweliers. Eine Million Euro spendete der Politiker einem erkrankten Showman seines TV-Senders Canale 5. Auch Belege von Geldüberweisungen an ehrenamtliche Organisationen und politische Institutionen wurden während des Prozesses offengelegt, berichteten italienische Medien am Donnerstag.Eine Sängerin aus Sardinien erklärte, der Norditaliener habe ihr 2008 eine Wohnung im historischen Zentrum Roms in einem Wert von rund 1,7 Millionen Euro gekauft. „Er ist eine absolut respektable und sehr großzügige Person, mit einem großen Herz“, sagte die Frau der Nachrichtenagentur ANSA. Die Aussagen hätten die Großzügigkeit des Parteichefs der mitregierenden Forza Italia bestätigt.Berlusconi muss sich in dem Prozess wegen Korruption und Zeugenbestechung im Zusammenhang mit seinen „Bunga-Bunga-Partys“ mit jungen Frauen verantworten. Schon vor Jahren wurde Berlusconi in einem ersten sogenannten Ruby-Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Förderung von Prostitution Minderjähriger angeklagt und aus Mangel an Beweisen am Ende freigesprochen. Neben ihm müssen sich nun weitere Angeklagte dafür verantworten, damals falsch ausgesagt zu haben.

apa