Berlusconis Ex-Lebensgefährtin heiratet Pop-Sängerin Turci

Der 85-jährige Berlusconi hatte sich 2020 nach 10 Jahren Beziehung von Pascale getrennt. Der 4-malige Premier und die gebürtige Neapolitanerin hatten sich damals auf einen Jahresunterhalt von einer Million Euro geeinigt, wie italienische Medien berichteten.Pascale darf weiterhin in dem Luxusanwesen Villa Maria mit 40.000 Quadratmeter Park in Casatenovo bei Mailand leben, die von Berlusconi für die Partnerin eingerichtet wurde. Inzwischen ist Berlusconi mit einer 32-jährigen Parlamentarierin seiner Partei Forza Italia liiert.Eine gleichgeschlechtliche Ehe ist in Italien gesetzlich nicht vorgesehen. Die Regierung des Sozialdemokraten Matteo Renzi hatte im Jahr eine gesetzlich anerkannte homosexuelle Lebenspartnerschaft eingeführt. Das Thema war seit 2004 auf politischer Ebene stark diskutiert und in den Medien thematisiert worden.