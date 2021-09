Beschlussantrag im Landtag: Zusätzliche amtliche Anerkennung von „Sudtirolo“

In der Tourismuswerbung, bei der Vermarktung von Produkten, aber auch in der italienischen Alltagssprache werde inzwischen immer öfter „Sudtirolo“ verwendet. „Auch der italienische Staatspräsident sprach bei seinem letzten Besuch in Südtirol von den 'Sudtirolesi'“, schreibt die Süd-Tiroler Freiheit.Die Bezeichnung „Sudtirolo“ sei keineswegs neu. So finden sich im Laufe der italienischen Sprachgeschichte zuerst die Bezeichnung „Tirolo meridionale“ (ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts), dann „Tirolo del Sud“ (ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) und schließlich „Sudtirolo“ (ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts).„Letzteres erscheint erstmals im Jahr 1898 in der 'Gazzetta del Regno d’Italia', also in einem auf höchster Ebene amtlichen Dokument. Auch in der Gesetzgebung des Landes wird der Begriff Sudtirolo bereits vereinzelt verwendet.“Es sei daher an der Zeit, die laut Erhebung bei den Italienern mehrheitlich positive Einstellung zu „Sudtirolo“ aufzugreifen und diesen italienischen Begriff amtlich anzuerkennen, fordert die Süd-Tiroler Freiheit.So würde keiner Sprachgruppe etwas genommen oder aufgezwungen. Im Gegenteil: Es werde ein Zusatzangebot für all jene geschaffen, die sich mit „Sudtirolo“ besser identifizieren könnten.

