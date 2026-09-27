Die Süd-Tiroler Freiheit hatte das sogenannte „Besen-Plakat“ im Oktober 2010 zum 90. Jahrestag der Annexion Südtirols durch Italien veröffentlicht.<BR \/><BR \/>Zu sehen war ein Besen, der die italienische Trikolore wegfegt und eine weiß-rote Tiroler Spur hinterlässt. Rund 800 Plakate wurden damals beschlagnahmt. <BR \/><BR \/>2020 bestätigte der italienische Kassationsgerichtshof die Verurteilung der drei STF-Vertreter Eva Klotz, Sven Knoll und Werner Thaler wegen Verunglimpfung der italienischen Flagge. Jeder musste 3.000 Euro Strafe zahlen. Nun soll der EGMR klären, ob die Verurteilung mit der Meinungsfreiheit vereinbar ist.