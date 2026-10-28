„Die Lebensqualität der Südtirolerinnen und Südtiroler steht für uns im Mittelpunkt. Deshalb wollen wir den Besucherandrang an stark frequentierten Orten gezielt lenken und Lösungen finden, die auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abgestimmt sind“, betont Tourismuslandesrat Luis Walcher. <BR \/><BR \/>„Die Ausgangslage ist nicht überall dieselbe. Deshalb arbeiten wir gemeinsam mit den Gemeinden, Betreibern und Verantwortlichen vor Ort an wirksamen Maßnahmen.“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76918646_quote" \/><BR \/><BR \/>Auf der Seceda seien ein Parkplatzleitsystem und ein Online-Buchungssystem mit fixen Zeitfenstern für die Auffahrt mit der Seilbahn eingeführt worden. „Dieses sieht eine Preisdifferenzierung für Einheimische sowie Aufenthalts- und Tagesgäste vor“, so Walcher. Ergänzend würden die Südtirol Alto Adige Ranger vor Ort über Verhaltensregeln informieren. <BR \/><BR \/>Auch bei den Drei Zinnen bestehe auf Südtiroler Seite bereits ein Reservierungssystem für Shuttlebusse. Die Umsetzung gestalte sich dort aufgrund der grenzüberschreitenden Situation komplexer. Auf dem Gebiet der Gemeinde Auronzo sei seit 2025 zudem eine verpflichtende Online-Reservierung der Parkplätze vorgesehen. <BR \/><BR \/>Am Karersee stehe die Information über die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Verbesserung des Parkleitsystems und die Sensibilisierung der Besucher durch einen Südtirol Alto Adige Ranger im Vordergrund. <BR \/><BR \/>Auf der Seiser Alm gebe es bereits seit mehr als 20 Jahren zeitliche Einschränkungen für die Zufahrt mit privaten Fahrzeugen. „Ergänzend wurden verpflichtende Online-Reservierungen für die Parkplätze Spitzbühl und Compatsch eingeführt“, so der Landesrat. <h3>\r\n„Möglichkeit einer Kontingentierung wird geprüft“<\/h3>Im Pragser Tal bestehe bereits seit mehreren Jahren ein System für das Besuchermanagement. Die Verkehrsregelung wurde dieses Jahr auf den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 15. September verlängert. „Durch die Zufahrtsregelung im Sommer konnten die Besucherzahlen von Spitzenwerten um 15.000 Besuchern auf ca. 5.000 bis 6.000 Besuchern reduziert werden. Die eingeführten Maßnahmen zur Besucherlenkung werden kontinuierlich verbessert und optimiert.“<BR \/><BR \/>Während an den genannten Orten bereits konkrete Instrumente zur Steuerung der Zufahrt und der Parkplatznutzung bestehen, werden in Villnöss weitere Schritte vorbereitet, betont Walcher. „Eine von IDM koordinierte Initiativgruppe soll auf Grundlage vorhandener Studien und Konzepte kurzfristige Entlastungsmaßnahmen sowie langfristige Lösungen für die Besucherlenkung erarbeiten. Dabei wird auch die Möglichkeit einer Kontingentierung geprüft.“