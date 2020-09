Beteiligung bei Referendum und Regionalwahl in Italien bei 30 Prozent

Die Wahllokale bleiben am Sonntag bis 23 Uhr offen. Gewählt wird auch am Montag von 7 bis 15 Uhr. Mit Wahlergebnissen ist am Montagabend zu rechnen. 51 Millionen Italiener sind aufgerufen, eine vom Parlament gebilligte Reform zur Reduzierung der Parlamentarier von 945 auf 600 zu bestätigen.18 Millionen Wahlberechtigte sind zu den Regionalwahlen in sieben Regionen aufgerufen. So werden in den Regionen Venetien, Ligurien, Toskana, Marken, Kampanien und Apulien die Regionalparlamente und -präsidenten gewählt. Im Aostatal wird nur das Regionalparlament gewählt, nicht aber der Präsident.Erwartet wird ein Sieg der Mitte-Rechts-Koalition um die oppositionelle Lega. Ob die Partei von Ex-Innenminister Matteo Salvini den Durchbruch in der linken Hochburg Toskana schafft, in der sich die Lega-Kandidatin Susanna Ceccardi mit dem sozialdemokratischen Kandidaten Eugenio Giani misst, ist fraglich.Heikel für die Mitte-Rechts-Kräfte ist auch das Wahlduell in den süditalienischen Regionen Kampanien und in Apulien, wo die scheidenden Präsidenten aus den sozialdemokratischen Reihen, Vincenzo De Luca und Michele Emiliano, auf die Wiederwahl hoffen.Die Regionalwahlen gelten als Test für die Koalition von Premier Giuseppe Conte, die zwar während der Coronavirus-Epidemie mit gutem Krisenmanagement gepunktet hat, auf lokaler Ebene jedoch gespalten ist, da sich die Regierungsparteien PD (Partito Democratico) und die Fünf-Sterne-Bewegung nicht zu einer Wahlallianz entschließen konnten. Dies aber hätte ihre Erfolgschancen bei den Regionalwahlen im Duell gegen Salvinis Mitte-Rechts-Allianz wesentlich erhöht.Mit dem Referendum und den Regionalwahlen finden auch Kommunalwahlen in 1179 Gemeinden, darunter Venedig und weiteren 14 Provinzhauptstädten wie Bozen, statt. In den Gemeinden mit über 15.000 Einwohnern könnte es am 4. Oktober zu einer Bürgermeister-Stichwahl kommen.Insgesamt sind 7 Millionen Italiener zu den kommunalen Wahlen aufgerufen. Wegen der Coronavirus-Krise wurden über 60.000 Wahllokale eingerichtet, wesentlich mehr als bei den letzten Wahlgängen, um die Abstandsregeln besser einhalten zu können.

apa