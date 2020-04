„Betriebsinhaber dürfen unter bestimmten Umständen im Betrieb arbeiten“

Kompatscher erklärte zunächst, dass die einschränkenden Maßnahmen, wie berichtet, bis 13. April fortgesetzt werden, einige Bestimmungen und Maßnahmen wurden für Südtirol präzisiert. Die Verordnung wird heute unterschrieben.Die wichtigsten Punkte im Überblick:Dazu gehöre das Tragen des Mundschutzes. Das ist in Südtirol jetzt Pflicht, da dies das Risiko der Übertragung mindere. Es ist eine Bürgerpflicht zum Schutz des Nächsten. Es werden weitere Tücher verteilt werden, so der LH. Die strengen Maßnahmen dienen dazu, schneller in die Normalität zurückzukehren und die Maßnahmen nach und nach schrittweise zu lockern.Schreibwaren/Batterien/sonstiges dürfen ab sofort in den Gemischtwarengeschäften, die solche Waren sowieso im Sortiment haben, an die Kunden mitverkauft werden.Betriebsinhabern und dessen Familienmitglieder, mit denen sie zusammen wohnen, soll es ermöglicht werden, in der Betriebsstätte Tätigkeiten auszuüben. Das kann etwa ein Tischler sein, der in der Tischlerei vorbereitende Arbeiten durchführt oder ein Dienstleister, der in seinem Büro arbeitet. Allerdings darf es keinen Kunden-oder Liferantenkontakt geben und der Weg dorthin muss natürlich korrekt erfolgen. Dabei soll man das Formular und Ausweis mitführen. Missbrauch solle aber nicht stattfinden, so Kompatscher.Der Zivilschutz wurde nun beuftragt, Mitarbeiter der Lebensmittel mit Schutzmasken ausstatten.Kompatscher schließt mit einem persönlichen Kommentar: Die strengen Einschränkungen betreffend müsse man jetzt einfach das Beste aus der Situation machen. Auch wenn die Nerven blank liegen, der Appell geht weiter: Die Zahlen geben uns Recht. Die Maßnahmen zeigen Wirkung. Wir sind auf dem wichtigen Weg. Wir sind streng in der Sache, zum Wohle der Bürger des Landes, zum Wohle Südtirols.

