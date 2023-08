Betrug an Senioren: Strafen sollen deutlich verschärft werden

26.000 Betrügereien auf Kosten von Pensionisten in einem Jahr

Strafmaß auf bis zu 6 Jahre erhöht

Bandbreite der Betrugsmaschen ist groß

Die Abgeordnetenkammer in Rom prüft einen Gesetzentwurf. Damit soll Betrug auf Kosten älterer, bedürftiger oder unzurechnungsfähiger Menschen schärfer bestraft werden.Der Senat hat den Gesetzentwurf bereits im Mai dieses Jahres genehmigt. Angesichts der zunehmenden Zahl von Betrugsfällen auf Kosten von Senioren drängt Justiz-Staatssekretär Andrea Ostellari, ein Spitzenpolitiker der Lega, auf eine rasche Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch das Parlament. In Italien leben 4 Millionen Senioren über 80.26.000 Betrügereien auf Kosten von Pensionisten wurden im Jahr 2022 angezeigt. „Ziel des Gesetzentwurfs ist die Bestrafung derjenigen, die Senioren, bedürftige oder unzurechnungsfähige Personen betrügen", betont Justiz-Staatssekretär Ostellari.„Das Strafmaß wird auf bis zu 6 Jahre erhöht, weiters wird die Verpflichtung zur Zahlung von Schadenersatz als Voraussetzung für den Zugang zu möglichen Bewährungsstrafen festgelegt. Nach der endgültigen Verabschiedung werden wir endlich über ein wirksames Instrument verfügen, um die Feiglinge zu bestrafen, die unsere älteren Menschen ausnutzen", unterstrich Ostellari, der den Gesetzentwurf im Parlament eingereicht hat.Auch in Italien ist die Zahl der Senioren, die gezielt Opfer von Betrügern werden, groß. Täglich fallen 70 Senioren Kriminellen zum Opfer. Bei den 99.000 im vergangenen Jahr angezeigten Online-Betrugsfällen waren 12,7 Prozent der Opfer Senioren.Die Lega fordert zusätzlich zur Verabschiedung des Gesetzentwurfes auch eine Sensibilisierungskampagne zur Vorbeugung von Betrugsfällen, die Senioren, Behinderte oder bedürftige Personen zum Ziel haben. Dies soll auch mithilfe von Werbekampagnen seitens der Regionen erfolgen. Die meisten Betrugsfälle wurden 2022 in der Lombardei gemeldet, gefolgt vom Latium und Kampanien.Hinter den Betrugsmaschen gegen Senioren stehen sehr gut organisierte kriminelle Organisationen. Dabei erzählen die Betrüger – meist am Telefon – Lügengeschichten, setzen ihre Opfer unter Zeitdruck und drängen sie äußerst geschickt zu unüberlegten Aktionen, die zum Verlust von oft großem Vermögen, Geld und Wertgegenständen führen können. Die Bandbreite der Betrugsmaschen ist groß.