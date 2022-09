Betten sollen bis Juni 2023 gezählt werden – Bis dahin keine neuen Lizenzen

Diskutiert wurde bereits am Montag – hier lesen Sie mehr dazu – beschlossen wurde am heutigen Donnerstag: Mit 4 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde die Durchführungsverordnung zum Bettenstopp genehmigt. Bis Ende 2023 müssen also die Betten in Südtirol gezählt sein.Lizenzen für neue Betriebe gibt es bis dahin keine. Es gibt aber eine Ausnahme: Jene Betriebe, die sich gerade im Bau befinden, bekommen eine Lizenz zugesprochen, die noch nicht an die Regeln des künftigen Bettenstopps gekoppelt ist.Im Bereich Urlaub-auf-dem-Bauernhof sollen die Qualitätskriterien innerhalb des Jahres festgelegt werden. Wie berichtet, wird ein Urlaub am Bauernhof-Betrieb vom Bettenstopp ausgenommen, wenn er bestimmte Qualitätskriterien erfüllt.Zufrieden mit dem Ergebnis der gestrigen Sitzung des Gesetzgebungsausschusses zeigt sich Andreas Leiter Reber von den Freiheitlichen: „Die Gemeinden müssen genaue Anweisungen und Richtlinien erhalten, wie sie die Zählung der Betten durchführen sollen – und wer dann in Zukunft die Überprüfung und Kontrollen der Betriebe durchführt.“Die Grünen bemängeln, dass sowohl das Gutachten des Gesetzgebungsausschusses als auch des Rates der Gemeinden in die gleiche Richtung gingen: „Die Zahl der Betten in Hotels, Privatzimmervermietungen und Urlaub auf dem Bauernhof soll in den nächsten Jahren so weit wie möglich erhöht werden, nach dem Motto: Mehr Betten für alle.“