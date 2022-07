Bettenstopp: Lösungssuche nach Abstimmungs-Desaster

genehmigt, der zumindest vorerst keinen Bettenstopp für Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Betriebe und Privatzimmervermieter vorsieht. Für das Gastgewerbe ist der Bettenstopp hingegen nach wie vor vorgesehen.Wenig glücklich ist man in der SVP darüber, dass die eigenen Leute das Gesetz von Landesrat Arnold Schuler zumindest vorerst gekippt haben.„Es wird sicher noch eine Abänderung des umstrittenen Artikels geben“, kündigt Parteiobmann Achammer nun an, der dazu nun das zweithöchste Parteigremium einberufen lässt. Denn: „Es gibt noch Diskussionsbedarf.“„Kleine Betriebe, Familienbetriebe und wenig entwickelte Gebiete brauchen einen Spielraum. Für sie wird und muss es weiter Entwicklungsmöglichkeiten geben“, stellt Obmann Achammer dazu inhaltlich klar. Allgemein sehr begrüßt werde hingegen die Beschränkung für größere Betriebe, so Achammer.Bekanntlich scheiden sich die Geister besonders am Bettenstopp für Urlaub am Bauernhof-Betriebe, den die Bauern so weit wie möglich aufweichen wollen. Entsprechend hatten die SVP-Bauernvertreter und Ausschuss-Präsident Franz Locher und Manfred Vallazza in der II. Gesetzgebungskommission mit der Opposition gestimmt, damit dem Ersetzungsantrag der Freiheitlichen für besagten Artikel zur Mehrheit verholfen – und das parteiinterne Chaos verursacht.Kritik hatte es aber auch daran gegeben, dass man überhaupt nicht über zuverlässige Zahlen verfüge, wie viele Betten es aktuell wo gebe, und jede Menge Fragen zu den Durchführungsbestimmungen. Forderungen nach Einsicht in die Durchführungsbestimmungen waren immer lauter geworden, auch innerhalb der Partei.Sauer aufgestoßen war das Verhalten der Bauern nicht nur Obmann und Landesrat, sondern auch dem HGV, allen voran HGV-Chef und SVP-Vertreter Manfred Pinzger, der schon gewettert hatte, dass jetzt nur noch die Bauernfraktion im Landtag entscheide.Für ein künftig geschlossenes Auftreten der SVP-Mandatare soll daher nun der Parteiausschuss sorgen: „Dort wird eine Lösung gefunden werden, an die sich dann alle SVP-Abgeordneten halten werden“, so die Vorgabe des Parteiobmannes Philipp Achammer, der zwar einerseits betont, es bestehe kein Grund zur Aufregung und was in der Kommission geschehen sei, sei kein Beinbruch.Andererseits ist seine Vorgabe für das weitere Vorgehen klar: „Wir werden in der Partei auf einen gemeinsamen Punkt kommen, das Omnibusgesetz wird Ende Juli ins Plenum kommen und die Abgeordneten der SVP werden im Plenum geeint auftreten.“