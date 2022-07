Bettenstopp: Neuer Zoff im Edelweiß Bettenstopp: Neuer Zoff im Edelweiß

Am Tag nach dem Ja zum Bettenstopp gehen in der SVP die Meinungen auseinander, was Sache ist. Für Landesrat Arnold Schuler und den HGV wurde festgelegt, dass neben den großen jetzt auch kleine Obst- und Weinbetriebe beim Urlaub am Bauernhof dem Stopp unterliegen.