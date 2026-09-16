Für die Vorlage stimmten Waltraud Deeg, Sepp Noggler und Franz Locher. Dagegen sprachen sich Andreas Leiter Reber, Madeleine Rohrer, Sandro Repetto und Alex Ploner aus. Arnold Schuler enthielt sich.<BR \/><BR \/>Mit der Reform wollte die Landesregierung unter anderem Gemeinden in strukturschwachen Gebieten mehr Zeit für die Ausschöpfung bereits zugeteilter Bettenkontingente geben. Gleichzeitig sollten genehmigte Projekte besser abgesichert und spätere Änderungen erleichtert werden – vorausgesetzt, die Zahl der Betten steigt dadurch nicht.<BR \/><BR \/>Das Votum ist für die Landesregierung nicht verpflichtend.