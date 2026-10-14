Laut Team K sollte der Bettenstopp nur für geschlossene Höfe nicht gelten sowie für Höfe mit einer Betriebsfläche von höchstens 4 ha Obst- oder Weinbaufläche oder 7 ha Acker- und Wiesenfläche, bzw. im Grünland mindestens 75 Erschwernispunkt. Mit demselben Beschlussantrag sollten auch die obligatorischen Kurse für die Privatzimmervermieter abgeschafft werden. <BR \/><BR \/>Arnold Schuler, "Vater" des Bettenstopps, sagte, er werde gegen den Beschlussantrag stimmen, weil er zu der entsprechenden Entscheidung des Parteiausschusses stehen wolle. Er finde es dennoch unverständlich, dass Gemeinden für den Urlaub am Bauernhof weitere Betten ausweisen würden.<BR \/><BR \/>Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher sagte in seiner Replik, der UaB sei ein Instrument zur Unterstützung der Landwirtschaft im ländlichen Raum. Man müsse einordnen, dass die Landwirtschaft mit den UaB-Betrieben zum Erhalt des ländlichen Raums beitrage - ob der Hof geschlossen sei oder nicht sei nicht wesentlich. Die Zahl der UaB-Betriebe sei in den letzten Jahren gleich geblieben. <BR \/><BR \/>Zu den Kursen für Privatzimmervermieter sagte er, die Kurzzeitvermietung sei explodiert, etwa in Bozen. Die Zugangskriterien zu UaB seien vielleicht niedrig, doch es gebe sie. Mit den Kursen für die Privatzimmervermieter wolle man Wildwuchs vermeiden, die einzelnen Gemeinden würden auch kontrollieren. Ein Kurs sei kürzlich abgeschlossen worden, weitere würden durchgeführt - nicht nur in Bozen. Er könne dem Antrag nicht zustimmen. Dieser wurde schließlich mehrheitlich abgelehnt.