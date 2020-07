Bewaffneter Soldat dringt in Residenz von kanadischem Premier ein

Der bewaffnete Soldat habe das Tor zu dem Gelände in Ottawa am Donnerstag mit seinem Fahrzeug beschädigt, teilte die nationale Polizeibehörde mit. Weil sein Wagen dabei beschädigt worden sei, habe er danach das Gelände zu Fuß betreten.Später wurde er von Polizisten festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Polizei und das Verteidigungsministerium leiten dazu den Angaben zufolge eine gemeinsame Untersuchung ein. Trudeau und seine Familie hielten sich demnach zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in ihrer Residenz auf. Auf dem Gelände der Rideau Hall wohnt auch die Generalgouverneurin von Kanada, Julie Payette. Sie ist die offizielle Repräsentantin der britischen Königin Elizabeth II. in dem Commonwealth-Staat.

apa