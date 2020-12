„Bewegungsfreiheit zwischen Gemeinden zu Weihnachten zulassen“

Nach dem freiwilligen Massentest soll Südtirol am Sonntag endlich als gelbe Zone eingestuft werden, könnte aber ab Montag aufgrund der gesamtstaatlichen Maßnahmen, über die zur Stunde diskutiert wird, wieder rote Zone werden „Die Einschränkungen, an die sich die Bevölkerung immer gehalten hat, dürfen jetzt nicht wieder verschärft werden. Im Gegenteil: Die als große Ungerechtigkeit empfundene Regelung, die Bewegungen zwischen den Gemeinden in der Weihnachtszeit verbietet, muss aufgehoben werden“, betonte Unterberger am Mittwoch.Es gebe hier eine Ungleichbehandlung zwischen jenen, die in einer Stadt wie Rom leben und sich auf einem Gebiet in der Größe von weit über 1000 Quadratmetern bewegen können, und jenen, die etwa in einer kleinen Gemeinde wohnen, wo dann möglicherweise Großeltern das Weihnachtsfest nicht gemeinsam mit ihren Enkeln verbringen können.„Die Orte mit hoher Bevölkerungsdichte sollten die größten Sorgen bereiten. Und nicht jene, wo alle 500 Meter ein Haus steht und diese Häuser dann womöglich durch eine Gemeindegrenze getrennt sind“, so Unterberger weiter.„Italien ist das einzige Land in Europa, das für die Tage um den 25. Dezember keine Ausnahmen und Lockerungen, sondern Einschränkungen vorsieht. Alle anderen Länder, von Frankreich über Österreich und Deutschland bis hin zu Spanien, erlauben es der Bevölkerung, die Weihnachtszeit im Kreis ihrer Lieben zu verbringen. Kein Land verbietet, sich zwischen den verschiedenen Gemeinden zu bewegen.“Daher sollte sich Italien an den Rest Europas anpassen und die Einschränkungen für die Weihnachtszeit nicht noch weiter verschärfen.„Die bisher getroffenen Maßnahmen waren erfolgreich und haben bewirkt, dass ganz Italien schon bald gelbe Zone sein wird. Für die Verfehlungen einiger weniger Personen darf nicht die gesamte Bevölkerung bestraft werden. Wenn überhaupt, dann braucht es mehr Kontrollen so wie sie in Südtirol bereits angekündigt worden sind“, schloss Unterberger.

