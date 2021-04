Bezirksgemeinschaft: „Frauen nicht unterrepräsentiert“

Mit 25 Ja-Stimmen, bei 2 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen wurde am Dienstag der Prettauer Bürgermeister Robert Alexander Steger zum Präsidenten der Bezirksgemeinschaft Pustertal gewählt. In einem Interview erklärt er zu seine ersten und wichtigsten Vorhaben. Im Vorfeld der Sitzung gab es 2 Kandidaten um das Präsidentenamt. Stegers Herausforderer, der St. Lorenzner Josef Gräber, hat aber am Abend vor der Sitzung seinen Rücktritt von der Kandidatur bekannt gegeben.