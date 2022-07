Bezirksgemeinschaften auf dem Prüfstand

Das Urteil des Verwaltungsgericht zur Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland hat in den anderen Bezirksgemeinschaften zu teils großen Unsicherheiten geführt, ob denn die politischen Minderheiten auch wirklich so angemessen vertreten sind, wie vom Gesetz vorgesehen. „Die Anwaltschaft des Landes wurde nun damit beauftragt, das Ganze zu prüfen“, berichtet der Sprecher der Bezirksgemeinschaften, Albin Kofler.

Der Verwaltungssitz der Bezirksgemeinschaft Überetsch/Unterland in Neumarkt: Nur einer von 27 Bezirksräten gehört den politischen Minderheiten an, auch in anderen Bezirksgemeinschaften sind die politischen Minderheiten schwach vertreten. hd - Foto: © hd