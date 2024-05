Bibliothekszentrum: Zentrum für Minderheitenschutz und Autonomie dabei

Die Änderung sieht vor, dass das Zentrum für Minderheitenschutz und Autonomie und die Landesmediatheken in die Struktur aufgenommen werden - die Kosten sind angestiegen.„Dies ist ein sehr wichtiger Schritt, der die notwendigen Mittel für das Projekt des Bibliothekszentrums bereitstellt. Wir, die Abteilung Hochbau, arbeiten daran, um sicherzustellen, dass wir alles in kürzester Zeit realisieren können“, betont Landesrat Christian Bianchi .Im Jahr 2022 hat das damalige Landesressort für Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation der Landesregierung vorgeschlagen, innerhalb des Bibliothekszentrums einen Teil für ein Zentrum für Minderheitenschutz und Autonomie vorzusehen. Das Projekt bringt keine wesentlichen baulichen oder gestalterischen Veränderungen mit sich: Es ist vielmehr möglich, die geplante Anordnung durch eine andere interne Raumaufteilung zu realisieren.Das Landesressort Hochbau und die zuständigen Landesabteilungen wurden beauftragt, die weiteren Planungs- und Ausführungsphasen der geplanten Eingriffe zu verfolgen. Die neuen geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf über 103 Millionen Euro, was einer Erhöhung von 24,92 Prozent gegenüber dem mit Beschluss Nr. 407 vom 16.05.2023 genehmigten Ausgabenbetrag entspricht.