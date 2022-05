Biden bezeichnet Schüsse in Buffalo als Terrorismus

„Was hier passiert ist, ist schlicht und einfach Terrorismus“, sagte der US-Präsident am Dienstag in Buffalo. Die Ideologie der Vorherrschaft von Weißen (White Supremacy) sei „giftig“ und habe keinen Platz in Amerika. Er rief alle Menschen im Land dazu auf, diese „Lüge“ zurückzuweisen.„Und ich verurteile diejenigen, die diese Lüge für Macht, politischen Gewinn und oder Profit verbreiten“, so Biden weiter.Der 18-jährige Beschuldigte wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz, und Buffalo hat eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung.Biden besuchte am Dienstag mit seiner Ehefrau Jill den Tatort und legte dort Blumen nieder. Die Beiden trafen außerdem Angehörige der Opfer, Ersthelfer, Polizei und örtliche Politikerinnen und Politiker. In seiner emotionalen Rede sprach Biden ausführlich über die Opfer. Der Schütze sei eine „hasserfüllte“ Person. „In Amerika wird das Böse nicht gewinnen, das verspreche ich euch. Der Hass wird sich nicht durchsetzen“, so der US-Präsident. Der Schütze habe „unschuldige Menschen im Namen einer hasserfüllten, auf Angst und Rassismus beruhenden Ideologie massakriert“.Die Ideologie der White Supremacy sei „pervers“, meinte Biden. Die Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League schreibt, „White Supremacists“ gingen davon aus, dass die Weißen Gefahr liefen auszusterben. Sie glaubten, dass fast alle Taten gerechtfertigt seien, die dazu beitrügen, Weiße zu „retten“. Biden prangerte nun an, dass dieser Hass auch durch „Medien, die Politik und das Internet“ geschürt werde. Er sagte allerdings nicht, wen er konkret meinte.