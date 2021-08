Biden ehrt Polizei und spricht von Mob bei Kapitol-Attacke

Mit deutlichen Worten und einem historischen Verweis hat Präsident Joe Biden den Angriff auf den Sitz des US-Parlaments am 6. Jänner verurteilt. „Nicht einmal während des Bürgerkriegs drangen die Aufständischen in das Kapitol der Vereinigten Staaten von Amerika ein“, sagte Biden am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington.