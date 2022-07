Biden erneut positiv auf COVID-19 getestet

Der Test am Samstagmorgen habe angeschlagen, teilte Bidens Arzt Kevin O'Connor mit. Der 79-Jährige habe aber keine Krankheitssymptome und es gehe ihm gut. Es wird angenommen, dass sein positiver Test, wie bei einigen anderen COVID-Patienten eine „Rebound“-Positivität ist, sagte O'Connor. Biden werde sich nun wieder isolieren.Biden war bereits vor neun Tagen positiv getestet worden. Damals hatte es geheißen, er habe sehr leichte Symptome. Biden leide unter anderem an Müdigkeit und gelegentlichem trockenen Husten und habe mit der Einnahme des antiviralen Mittels Paxlovid begonnen.Der US-Präsident ist den Angaben zufolge vollständig geimpft und seine Impfung ist zweimal aufgefrischt worden. In Übereinstimmung mit den Gesundheitsvorschriften bei Covid-Fällen hatte er sich im Weißen Haus isoliert und seine Amtsgeschäfte fortgeführt.