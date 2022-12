Biden sagt Ukraine weitere Hilfe zu – Selenskyj bedankt sich bei USA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky überreichte US-Präsident Joe Biden eine Medaille. - Foto: © APA/afp / BRENDAN SMIALOWSKI

Der 44-Jährige ukrainische Präsident bedankte sich „aus ganzem Herzen“ für die Unterstützung der USA. Die Ukraine sei auf dem Schlachtfeld in einer guten Situation „wegen Ihrer Unterstützung“. Bei den Gesprächen mit Biden werde es unter anderem auch um die Energiekrise in seinem Land gehen.Die USA sind der wichtigste Verbündete im Abwehrkampf der Ukraine gegen die russische Invasion. Seit Beginn der Amtszeit von Präsident Joe Biden im Januar 2021 stellten die Vereinigten Staaten Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von knapp 22 Milliarden US-Dollar bereit.