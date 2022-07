Biden trifft israelischen Ministerpräsidenten Lapid

Biden und Lapid wollten zudem eine Erklärung unterzeichnen, in der „die unverbrüchliche Bande“ zwischen beiden Ländern bekräftigt würde, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte. Teil der gemeinsamen Erklärung sei auch die Verpflichtung, dem Iran niemals die Beschaffung einer Atomwaffe zu gestatten.In der Erklärung werde zudem festgehalten, dass man „gegen die destabilisierenden Aktivitäten des Iran vorgehen“ werde, insbesondere gegen die Bedrohung Israels, wie der Regierungsvertreter weiter sagte. Die Sicherheitsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel würden weiter ausgebaut.Biden hatte Israel bereits nach seiner Ankunft am Mittwoch die „unerschütterliche“ Unterstützung der USA zugesagt. Der US-Präsident will im weiteren Verlauf des Tages noch Gespräche mit dem israelischen Präsidenten Ytzhak Herzog und mit Oppositionsführer Benjamin Netanyahu führen.An diesem Freitag steht im Westjordanland ein Treffen Bidens mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas auf dem Programm. Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern liegt seit 2014 brach. Echte Fortschritte wurden auch im Zusammenhang mit Bidens Besuch nicht erwartet. Der US-Präsident wollte noch am Freitag weiter nach Saudi-Arabien reisen.