Biden: Trump ist erster rassistischer US-Präsident

Der Ton im Rennen um die Präsidentschaftswahlen in den USA verschärft sich. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden bezeichnete am Mittwoch den derzeit amtierenden US-Präsidenten Donald Trump als den ersten Rassisten, der es in das Amt geschafft habe. Das Trump-Lager wies die Aussage zurück.