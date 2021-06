Biden verkündete Einigung mit US-Senatoren über Infrastrukturpaket

„Wir haben einen Deal“, sagte der Demokrat am Mittwoch nach einem Treffen mit hochrangigen Senatoren beider Parteien. Der republikanische Senator Rob Portman sagte, in der Vereinbarung seien keine neuen Steuern vorgesehen. Das Gesamtvolumen des Pakets war zunächst unklar. Zuletzt war ein Acht-Jahres-Programm im Umfang von 1,2 Bio. Dollar im Gespräch.Biden hatte ursprünglich Ausgaben in Höhe von 2,3 Billionen Dollar (1.924,53 Mrd. Euro) angepeilt. Mit dem Geld sollen unter anderem Brücken und Straßen erneuert werden.

dpa