Biden will Ukraine weitere Luftabwehrsysteme liefern

Bei dem am Dienstag erfolgten Angriff auf das zentralukrainische Poltawa waren nach ukrainischen Angaben mindestens 51 Menschen getötet und laut Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj weitere 271 verletzt worden. Russische Raketen hatten ein Ausbildungszentrum des Militärs und ein Krankenhaus getroffen.Selenskyj hatte nach dem Angriff seine Forderung an die westlichen Verbündeten bekräftigt, seinem Land schnell neue Luftabwehrsysteme zu liefern und bereits gelieferte weitreichende Waffen für Angriffe auf russisches Territorium nutzen zu dürfen.Nach Poltawa wurde Mittwochfrüh auch die ukrainische Hauptstadt Kiew von russischen Luftangriffen getroffen. Die ukrainische Luftabwehr ist nach Angaben des Militärs im Einsatz, um die Angriffe abzuwehren. Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen am Stadtrand von Kiew, die auf den Einsatz von Luftabwehrsystemen hindeuten. Gleichzeitig meldet die Armee einen Drohnenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw nahe der polnischen Grenze.