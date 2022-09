Biden zu Klimawandel: „Wir haben nicht mehr viel Zeit“

US-Präsident Joe Biden hat den Klimawandel als eine drängende Krise bezeichnet. „Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir alle wissen, dass wir bereits in einer Klimakrise leben“, sagte Biden in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung am Mittwoch in New York.