„Der neue Vertrag für Kindergarten, Musik-, Berufsschulen sowie Mitarbeiter für Integration sieht höhere Leistungsprämien, die Ausweitung der individuellen Gehaltserhöhungen und einen neuen 1-Millionen-Euro-Fonds für besondere Aufgaben im Kindergarten vor“, sagt Landesrätin Magdalena Amhof.<BR \/><BR \/>Die Landespolitik hat für die Aufwertung des Bildungssektors insgesamt 110 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Rund 94 Mio. Euro davon flossen in reine Gehaltserhöhungen, die inzwischen auch ausbezahlt wurden – rückwirkend ab 1. Jänner 2026 gibt es im Schnitt 400 Euro brutto mehr in der Lohntüte.<BR \/><BR \/> Das restliche Geld soll schrittweise in die Anerkennung von Mehrleistung fließen – aufgeteilt zwischen Staatslehrern (Grund-, Mittel-, Oberschule) und dem Landesbereich mit Kindergarten, Musik-, Berufsschulen und Mitarbeitern für Integration. „Letzterer ist nun unter Dach und Fach“, sagt Amhof. Der Bereichsvertrag liegt bis Montag zur Unterschrift der Sozialpartner auf. <BR \/><BR \/>Folgende Punkte sind neu: <BR \/><b>Leistungsprämie für Lehrkräfte:<\/b> Mit Schuljahr 2026\/2027 wird der Fonds für Leistungsprämien des Lehrpersonals an Landesschulen auf 1.000 Euro je Vollzeitkraft festgelegt.<BR \/><BR \/><b>Individuelle Gehaltserhöhungen:<\/b> Ab 2026\/2027 kann die individuelle Gehaltserhöhung nicht mehr sechs Prozent, sondern zehn Prozent des im Dienst stehenden Lehrpersonals inklusive Praxislehrer gewährt werden.<BR \/><BR \/><b>Neuer Fonds für das Kindergartenpersonal<\/b>: Für das pädagogische Personal der Kindergärten wird ab 2026\/2027 ein neuer Fonds geschaffen, der mit einer Million Euro dotiert ist. Daraus kann besondere Tätigkeit aufgrund pädagogischer, sozialer oder organisatorischer Komplexität vergütet werden. Die monatliche Zulage für Vollzeitpersonal liegt zwischen 80 und 200 Euro brutto. Um den Vertrag abzuschließen, sollen die genauen Kriterien für den Zugang über einen weiteren Vertrag festgelegt werden. „Wichtig für uns ist, dass von diesem Geld wirklich das pädagogische Fachpersonal profitiert und nicht andere Mitarbeiter, die bereits Zulagen erhalten“, sagt Gewerkschafterin Ulli Bauhofer (CGIl\/AGB). <BR \/><BR \/><b>Aus- und Weiterbildung<\/b>: Für die Vergütung für Aus- und Weiterbildungsinitiativen außerhalb der normalen Unterrichtszeit, die sich an Schüler bzw. Lehrlinge richten, gilt eine fixe Vergütung von 49 Euro pro Stunde. „Diese Erhöhung führt zu einer Angleichung der Entlohnung derselben Tätigkeit zwischen Landesschulen und Staatsschulen, bei denen die Unterrichtsüberstunde seit dem Kollektivvertrag vom November 2025 fix mit 49 Euro gezahlt wird“, erklärt Landesrätin Amhof.<BR \/><BR \/><b>Zusätzliche Unterrichtsstunden<\/b>: Ab 2027\/2028 werden ganzjährig erhöhte Lehraufträge der Landesschulen für die gesamte Dauer des Schuljahres als Unterrichtsstunden (und nicht mehr als Unterrichtsüberstunden beschränkt auf den Zeitraum der Bildungstätigkeit) vergütet. Dasselbe gilt, wenn die Erhöhung 210 Tage umfasst und am Schulende noch besteht.<BR \/><BR \/><b>Sozialpädagogen in Heimen:<\/b> Die Arbeitszeiten werden unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse und nach Besprechung mit dem betroffenen Personal in Turnussen festgelegt. Die neuen Vorgaben greifen allerdings erst, wenn die zusätzlich benötigten Stellen im Stellenplan geschaffen wurden. <BR \/><BR \/><b>Teilzeitmodelle im Kindergarten:<\/b> Ab 1. September 2027 wird das Teilzeitmodell in zwei jährlichen alternierenden vertikalen Zeitabschnitten mit einer Arbeitsleistung in Vollzeit im ersten Kindergartenjahr aufgehoben. „Es ist also nicht mehr möglich, die Zweijahresverträge in Teilzeit zwischen zwei Mitarbeiterinnen aufzuteilen“, so Amhof. Grund seien Einwände der NISF\/INPS zu den Rentenzahlungen.<BR \/><BR \/>Fazit: „Der neue Vertrag bringt finanzielle Verbesserungen und neue Entwicklungsmöglichkeiten“, so Amhof. Die zusätzlichen Kosten liegen bei 2,5 Mio. Euro. „Ich bin froh, dass wir uns beim Landesbereich geeinigt haben“, so Amhof. In Kürze kommt der Vertrag für die Staatslehrer dazu. „Dann ist das Kapitel Lehrer abgeschlossen“, so die Landesrätin.