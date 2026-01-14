<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/den-lehrern-winken-weitere-5000-euro-pro-kopf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, kommt in die Vertragsverhandlungen des Landes mit den Lehrern Bewegung.<BR \/><BR \/>Am 23. Jänner soll es ein Treffen mit den Gewerkschaften geben. Dabei soll der Beginn der Vertragsverhandlungen besprochen werden.<BR \/><BR \/>Die Landesregierung hat zur Aufwertung des Bildungsbereichs 110 Millionen Euro für eine reale Lohnerhöhung des Lehr- und Erziehungspersonals im Haushalt 2026 festgeschrieben. <BR \/><BR \/>Bekanntermaßen finden seit Beginn des Schuljahres an vielen Südtiroler Schulen im Land keine Ausflüge mehr statt – aus Protest der Lehrerschaft, bei dem es u. a. auch um die Gehälter geht.