Bildungsminister: „Prüfen Einsatz der Polizei in gefährdeten Schulen“

Schüler attackiert Lehrerin

Gewalt gegen Lehrpersonal zunehmendes Problem

Der 15-Jährige wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Der Angreifer ist 17 Jahre alt. Er wurde von den Carabinieri in Gewahrsam genommen, bis die Staatsanwaltschaft das Jugendgericht einschaltete.Die Ermittlungen zur Klärung der Ursachen des Angriffs, der angeblich außerhalb des Schulgeländes stattfand, sind noch im Gange. Angeblich ging es beim Streit um ein Mädchen. Der 15-Jährige soll mit einem einzigen Messerstich getroffen worden sein.Gegen den Burschen wird wegen vorsätzlichem Mord ermittelt. Die Angehörigen der Frau betonen, der Schüler hätte die Lehrerin, Sara Campiglio, umbringen können. Der Täter macht die Lehrerin dafür verantwortlich, dass er im vergangenen Jahr durchgefallen ist.Laut der Jugendstaatsanwaltschaft war der Angriff vorsätzlich, der Schüler soll niemanden über seine Pläne informiert haben. Seine sozialen Netzwerke und sein Mobiltelefon werden analysiert.Bildungsminister Giuseppe Valditara stellt sich indes hinter die Lehrer. Gewalt gegen das Lehrpersonal sei ein zunehmendes Problem. Lehrer seien auch immer häufiger Opfer von Angriffen seitens der Eltern von Schülern. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde in den ersten viereinhalb Monaten dieses Schuljahres ein Anstieg der Gewalttaten von Eltern und Verwandten gegen das Schulpersonal um 111 Prozent verzeichnet.Valditara prüft jetzt den Einsatz der Polizei in Schulen, die sich in besonders gefährdeten Gebieten befinden. Auch Metalldetektoren oder Kontrollen am Eingang von Schulen könnten eingeführt werden.