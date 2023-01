Bis 6000 Euro Strafe für Tankstellen, die Durchschnittspreis nicht angeben

Strafen bis zu 6000 Euro

Tankstellenbetreiber aufgebracht

Anders als angekündigt soll es doch keinen Streik der Tankstellenbetreiber geben. - Foto: © ANSA / FRANCO SILVI/ARCHIVIO

Kartellbehörde leitet Ermittlungen gegen Ölfirmen ein

will die italienische Regierung für mehr Transparenz an der Zapfsäule sorgen und Spekulation vorbeugen. Mittels Dekret, das am vergangenen Samstag in Kraft getreten ist, werden Tankstellenbetreiber dazu verpflichtet, neben ihrem eigenen Preis auch den Durchschnittspreis für Benzin und Diesel anzugeben. Dieser wird auf regionaler Ebene ermittelt und vom Ministerium für das „Made in Italy“ veröffentlicht.Häufigkeit, Art und Weise sowie Zeitpunkt der Mitteilungen über den Durchschnittspreis sollen innerhalb von 15 Tagen durch ein weiteres Dekret festgelegt werden. Anschließend haben Tankstellenbetreiber weitere 15 Tage Zeit für die Umsetzung.Wer sich nicht an die Bestimmungen hält, muss mit hohen Strafen rechnen: Diese reichen von 500 bis 6000 Euro. Verstößt ein Betreiber 3 Mal gegen die Auflage, kann seine Tätigkeit zwischen 7 und 90 Tagen ausgesetzt werden. Die Kontrollen obliegen der Finanzpolizei, der Präfekt ist für die Sanktionierung zuständig, wie aus dem Text des Dekretes hervorgeht.Die Maßnahme der Regierung hatte für einige Aufregung und Empörung gesorgt: Zunächst wollten Tankstellenbetreiber am 25. und 26. in Streik treten, um „der Schmutzkampagne gegen ihre Berufskategorie ein Ende zu setzen.“ Dieser wurde dann doch wieder abgesagt. Allerdings treffen sich am heutigen Montag die Verbände der rund 22.500 Tankstellenbetreiber in Italien. Sie könnten erneut grünes Licht für den Protest samt Streik geben, der in der vergangenen Woche ausgerufen worden war. Für den morgigen Dienstag ist ein Treffen der Verbände mit der Regierung geplant.Alles andere als gut ist die Stimmung auch bei Tankstellenbetreibern in Südtirol. Wegen der hohen Treibstoffpreise müssen sie enorme Einbußen hinnehmen, sagt Haimo Staffler, Präsident der Tankstellenbetreiber im hds: „Nicht nur die Touristen, die Richtung Norden fahren, tanken nicht mehr in Südtirol, auch die Lkw-Fahrer.“ Lesen Sie hier mehr dazu. Die italienische Kartellbehörde hat unterdessen Ermittlungen gegen die Ölgesellschaften Eni, Esso, IP, Kuwait Petroleum Italia und Tamoil aufgenommen.Die Behörde bemängelte, dass an den Zapfsäulen ein anderer Preis als der auf den Plakaten angekündigte angewandt worden sei. Die Kontrollen ergaben einen „Mangel an Sorgfalt“ seitens der Unternehmen bei der Überprüfung der Preise der Pumpanlagen.Eni, Esso, IP, Kuwait Petroleum Italia und Tamoil hätten es versäumt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um „ein solches rechtswidriges Verhalten zum Nachteil der Verbraucher zu verhindern und zu bekämpfen“.