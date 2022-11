Bis zu 10 Milliarden gegen hohe Stromrechnungen

Außenminister Antonio Tajani - Foto: © ANSA / GIUSEPPE LAMI

Da das italienische Bruttoinlandsprodukt (BIP) über den Erwartungen liege, seien zusätzliche Geldmittel freigeworden. Diese wolle man nun dazu verwenden, um den Menschen und Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen und die hohen Stromkosten zumindest einigermaßen abzufedern, sagte Tajani am Mittwochabend.Es werde sich um ein Hilfspaket zwischen 7 und 10 Milliarden Euro handeln, das am Freitag geschnürt werde, so der Außenminister.Die vorläufige Schätzung für das BIP im dritten Quartal bestätige ein Plus von 0,5 Prozent.