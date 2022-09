Bis zu 600 Euro Beitrag für Psychologen

Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach psychologischen und psychotherapeutischen Leistungen steigen lassen. Angesichts der Bedeutung der psychischen Gesundheit für das allgemeine Wohlergehen hat die Regierung in Rom für 2022 Geldmittel für die Bezahlung individueller psychotherapeutischer Sitzungen bereitgestellt – den sogenannten „Psychologen-Bonus“.Aus der ersten Tranche wurden dem Land Südtirol 87.000 Euro zugewiesen. Gestern hat die Landesregierung diese Mittel dem Fürsorgeinstitut NISF/INPS zugewiesen, das den Beitrag auszahlen wird. Bis 24. Oktober können Anträge eingereicht werden. Anschließend erstellt das NISF/INPS eine Rangordnung. Vorrang haben Personen mit niedrigem ISEE-Wert und – sollte dieser gleichwertig sein – Anträge, die zuerst eingingen.Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist ein ISEE-Wert unter 50.000 Euro. Im Moment der Beantragung muss eine aktuelle ISEE-Erklärung für das Jahr 2022 vorliegen. Zudem müssen die Antragstellenden in Italien ansässig sein. Der Bonus kann für Therapiestunden bei privaten Psychotherapeuten verwendet werden, die ins Berufsverzeichnis eingetragen sind und sich an der Initiative beteiligen. Die Höhe des Beitrags variiert je nach ISEE-Wert (600 Euro bei ISEE-Wert unter 15.000, 400 Euro bei ISEE-Wert zwischen 15.000 und 30.000, 200 Euro bei ISEE-Wert zwischen 30.000 und 50.000).Der Antrag kann bis zum 24. Oktober online über das INPS-Portal (in italienischer Sprache) gestellt werden. Die Beantragung erfolgt mit wenigen Klicks (persönliche Daten sowie aktueller ISEE-Wert werden automatisch eingeblendet). Der Zugang zum Portal erfolgt über SPID, Bürgerkarte oder elektronische Identitätskarte.Anhand der Anträge erstellt das NISF/INPS eine Rangordnung. Die Begünstigten erhalten eine Mitteilung mit der Höhe des zugewiesenen Betrages und dem zugehörigen Kodex, der bei der Therapiesitzung vorgezeigt werden muss. Im Anschluss werden maximal 50 Euro pro Sitzung direkt vom INPS an den Facharzt ausbezahlt. Der zugewiesene Betrag muss vom Patienten innerhalb von 180 Tagen nach Annahme des Antrages verwendet werden – andernfalls wird er an andere Begünstigte weitergegeben.