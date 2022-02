Bischof entbindet Paolo Valente von seinen Aufgaben als Caritasdirektor

Mit dieser Entscheidung, die jetzt nach vielen Gesprächen und Vermittlungsversuchen getroffen wurde, soll - so Bischof Ivo Muser - „das Vertrauen und die Motivation der Mitarbeitenden in die Caritas, vor allem der Verantwortlichen für die einzelnen Kernbereiche des Caritasdienstes, wiedergewonnen werden.Für alles, was Paolo Valente in dieser schwierigen Zeit an Gutem für die Caritas getan hat, danke ich ihm“.Paolo Valente wurde im Jahre 2014 zum Direktor der italienischen Sektion des Caritas-Amtes am Bischöflichen Ordinariat ernannt. In den Jahren 2015-2017 war er Präsident der Stiftung ODAR und Vizepräsident der Stiftung Caritas, bis er ab Juli 2017 - nach der Zusammenführung der Tätigkeiten der Stiftungen - in Personalunion die Präsidentschaft und Direktion der beiden Stiftungen übertragen bekommen hat.Diözesanökonom Franz Kripp hat sich auf Bitten von Bischof Muser bereit erklärt, bis auf weiteres die Stiftungen Caritas und ODAR als Präsident und Direktor interimistisch zu leiten. Kripp war bereits in den Jahren 1991 bis 2002 und dann von 2015 bis Juli 2017 Direktor der Caritas.

stol