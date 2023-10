Bischof Muser: „Mit dieser Wahl werden die Weichen für die Zukunft gestellt“

Am 22. Oktober entscheiden die Wählerinnen und Wähler, welche Frauen und Männer in den kommenden Jahren in Südtirol politische Verantwortung übernehmen. Manchen ist die Kirche viel zu politisch, anderen nicht politisch genug. „Die Frage 'Darf die Kirche politisch sein?' klingt so, als gäbe es eine Wahl, als könnte die Kirche unpolitisch sein. Der Auftrag der Kirche ist eminent politisch“, so Bischof Muser.Nicht selten höre man, dass sich die Kirche auf das Wesentliche konzentrieren soll – „und das stimmt! Es wäre aber nicht korrekt, wenn in diesem Kontext ausschließlich auf den Altar und auf die Kanzel verwiesen würde – denn eine derartige Reduktion würde die Botschaft des Evangeliums verfehlen. Gottesdienst und Menschendienst sind nicht voneinander zu trennen“, so der Bischof.„Bei der Frage, wie die Kirche politisch sein soll, geht es nicht um eine quantitative Frage (mehr oder weniger politisch), sondern um eine qualitative Frage: Für welche Inhalte, welche Werte steht die Kirche, wofür und für wen setzt sie sich ein?“, erklärt Bischof Muser, der darauf verweist, dass es der Kirche um die Frage nach Gott gehe, um Christus und um sein Evangelium und deswegen immer auch um die Wahrung der Würde jedes Menschen, um die Stimme für die Armen und Bedürftigen, um den Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.