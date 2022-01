Blinken droht Russland erneut mit Sanktionen

Die USA erneuern ihre Sanktionsdrohung an Russland im Ukraine-Konflikt. Falls ein einzelner weiterer russischer Akteur sich in aggressiver Weise in die Ukraine bewege, werde dies eine signifikante Antwort auslösen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag dem Sender CNN.