Blumenstreik zu Suu Kyis Geburtstag in Myanmar

„Ich möchte, dass sie weiß, wie sehr die Menschen sie lieben“, sagte die Demonstrantin Yin Yin in der größten Stadt Yangon der Deutschen Presse-Agentur. Auch in sozialen Netzwerken waren Fotos von Menschen mit Blumenschmuck zu sehen.Suu Kyi sitzt seit dem Militärputsch von Anfang Februar im Hausarrest. Diese Woche begann der Prozess gegen die Friedensnobelpreisträgerin. Die Justiz wirft ihr ein halbes Dutzend Vergehen vor. Beobachter und Menschenrechtsexperten vermuten, dass die Junta die Politikerin durch die Verfahren langfristig zum Schweigen bringen will. Unter anderem muss sie sich wegen Verstößen gegen die Außenhandelsgesetze, Verletzung von Corona-Maßnahmen und Anstiftung zum Aufruhr verantworten.Myanmar (Burma) versinkt seit dem Putsch in Chaos und Gewalt. Das Militär unterdrückt jeden Widerstand mit brutaler Härte. Nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP wurden mindestens 870 Menschen getötet. Mehr als 6000 wurden festgenommen.

apa