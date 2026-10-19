Der Polizist, der in diesen zwei Tagen der Belagerung Mailands wider Willen gewissermaßen zum Symbol für die Selbstaufopferung der Ordnungskräfte geworden ist, hat bereits Hunderte von Ereignissen mit hoher Anspannung bewältigt, darunter Pro-Palästina-Demonstrationen und Ausschreitungen von Sport-Ultras.<BR \/><BR \/>55 Jahre alt, immer im Einsatz, auch in Problemvierteln wie denen rund um den Hauptbahnhof und an der Porta Garibaldi, dem Zentrum des Mailänder Nachtlebens, wo sich oft Räuber und Gewalttäter tummeln. Im Jahr 2020 hatte er die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Novara geleitet, nachdem er zum ersten Leiter der Staatspolizei befördert worden war. Nach der Covid-Pandemie kehrte er nach Mailand zurück.<BR \/><BR \/> Wegen einer Kopfverletzung seinen Posten verlassen? „Das können wir uns nicht leisten“, sagte er in einem Interview mit Tg1. „Es ist eine Situation, der man mit allen verfügbaren Mitteln begegnen muss, denn wir müssen die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Stadt gewährleisten.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374573_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit einer Mütze, die die Wunde bedeckte, erklärte er am Sonntag vor laufenden Kameras, es gehe ihm besser. „Am Domplatz wurde ich von einem Pflasterstein getroffen. Glücklicherweise konnte ich dem Schlag teilweise ausweichen und habe eine Wunde davongetragen, die mit vier Stichen genäht werden musste.“ <BR \/><BR \/>Organisierte Gruppen von Jugendlichen, darunter auch Minderjährige, terrorisierten am Wochenende mehrere italienische Städte, hauptsächlich Mailand. „Es sind viele, die von zerstörerischem Eifer getrieben und oft falsch dargestellt werden“, erklärte De Simone. „Sie finden in der Gruppe Halt und verhalten sich umso destruktiver, je mehr Menschen sie um sich scharen können.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374576_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte De Simones Einsatz, indem sie ein Foto von ihm in den sozialen Medien veröffentlichte. „Mit unverhülltem Gesicht, verletzt, ohne zurückzuweichen. Vor ihm diejenigen, die sich hinter einer Kapuze verstecken, um zuzuschlagen und zu zerstören. Der Staat ist kein abstraktes Konzept. Er besteht aus Menschen, die mit Mut und Pflichtbewusstsein an ihrem Platz bleiben, wenn andere sich für Gewalt entscheiden.“