Boccia rät bis 18. Mai zu warten – Landesregierung geht unbeirrt weiter

Wie berichtet, zeigte Boccia vergangene Woche kein Verständnis für Südtirols geplanten eigenen Weg in Phase 2 . Er drohte, gegen jene Regionen rechtlich vorzugehen, die in ihren Verordnungen nicht mit dem römischen Dekret vom Sonntag übereinstimmen. (STOL hat berichtet) „Wir haben uns in den letzten Tagen häufig ausgetauscht“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher während der Medienkonferenz, und „ auch heute konnten wir dem Minister darlegen, was Südtirol geleistet hat, um die Krise zu meistern.“So präsentierten der Landeshauptmann und Landesrat Widmann dem Minister den Inhalt des Gesetzesentwurfes und die epidemiologischen Daten.Boccia habe diese Entwicklungen als positiv anerkannt. Außerdem betonte der Minister, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und der autonomen Provinz Bozen in den vergangenen 2 Monaten sehr gut gewesen sei, vor allem in den kritischsten Tagen und Wochen. Es stimme auch, so Boccia, dass die Situation in Südtirol eine andere sei, als etwa in der Lombardei oder anderen Regionen. Allerdings sei der Notstand auch hier nicht vorbei. Und genau deshalb sehe er es kritisch, regionale Differenzierungen in Bezug auf die Lockerungen zuzulassen. Und auch dem Landeshauptmann habe er beim heutigen Treffen geraten, doch bis 18. Mai zu warten. Doch Kompatscher wolle das Gesetz weiter vorantreiben und habe dieses Vorhaben auch gegenüber dem Regionenminister dargelegt.Boccia habe dies zur Kenntnis genommen, allerdings so Kompatscher sei klar geworden, dass Rom von einer regional unterschiedlichen Öffnung vor 18. Mai nicht abrücken wird. „Jeder werde in seiner Rolle und jeder in seiner Funktion weitermachen“, betonte der Landeshauptmann. Die italienische Regierung werde das Gesetz, wie bei allen Landesgesetzen üblich, prüfen.Das Gespräch drehte sich laut Kompatscher aber nicht nur um den eigenen Weg in Südtirols Phase 2, sondern um eine Vielzahl von Themen, vor allem auch um die Finanzregelung, um die Mobilität innerhalb der Region, aber auch um die Möglichkeit ins Bundesland Tirol zu fahren, um Tourismus und um die für die Landwirtschaft wichtigen Saisonarbeiter.

