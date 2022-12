Böller Adieu: Italien sagt Silvesterknallern den Kampf an

Ältere Menschen und Kleinkinder sollten vom Höllenlärm zum Jahreswechsel verschont werden, die Knaller würden außerdem Haustiere erschrecken und die Monumente gefährden, erklärte der Gemeinderat der Stadt Rom.Der Bürgermeister von Neapel, Gaetano Manfredi, appellierte an seine Mitbürger, das neue Jahr ohne Pyrotechnik zu feiern. Ähnliche Appelle gab es auch von den Gemeindevorstehenden mehrerer anderer Städte.Der Konsumentenschutzverband Codacons rief zudem alle italienischen Gemeinden auf, die Silvesterknaller zu verbieten.Kurz vor Jahreswechsel floriert im Großraum der Vesuvstadt traditionell der Schwarzmarkt mit illegalen Knallern, die oft große Mengen an Explosivstoffen enthalten und gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen.Die Polizei beschlagnahmte dieser Tage in ganz Italien mehrere Tonnen an pyrotechnischen Gegenständen, die ohne behördliche Genehmigung hergestellt wurden.An Fantasie mangelt es den neapolitanischen Böllerherstellern nicht: Der Hit dieses Jahres ist die „Messi-Bombe“ in Anspielung auf die argentinische Ikone Lionel Messi, der mit seiner Nationalmannschaft die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen hat.