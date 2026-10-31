„Die Verfolgung begann sogar früher, als ich gedacht hatte“, sagte der Rechtspopulist am Freitag in einem live im Onlinedienst Instagram übertragenen Video. „Ich habe Brasilien nicht verlassen, ich bin für Brasilien gegangen“, fügte er hinzu.<BR \/><BR \/>In dem Video schilderte Bolsonaro, wie die Polizei ihn am Montag darüber informiert hatte, dass seine Pässe eingezogen würden, als er gerade einen Besuch bei seinem Vater, Ex-Präsident Jair Bolsonaro, beendet hatte. „Mit Tränen in den Augen sagte er zu mir: 'Du weißt, worauf das hinausläuft, oder'“, sagte der unterlegene Präsidentschaftskandidat mit Blick auf seinen Vater, der von 2019 bis 2023 amtierte. „Ich sagte zu ihm: 'Papa, ich weiß. Jetzt weiß ich, was ich tun muss'“, fügte er hinzu.<BR \/><BR \/>Obwohl er keine Details darüber nannte, wie er das Land verlassen hatte, sagte Bolsonaro, er und seine Frau hätten die Entscheidung „ohne, dass jemand davon wusste“ getroffen. Er rief die Menschen dazu auf, „nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen“.<BR \/><BR \/>Dem Sieger der Präsidentschaftswahl in Brasilien, dem linksgerichteten Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva, sagte Bolsonaro voraus, er werde die Wirtschaft „vor die Wand fahren“. Er erklärte zudem, er sei bereit, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren: „Ich rede nicht von 2030, ich rede von davor“, sagte er.