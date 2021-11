Bolsonaro trifft Salvini – Proteste gegen Besuch

Umjubelt von einigen seiner Anhänger fuhr der 66-Jährige am Vormittag in die Stadt Pistoia nordwestlich von Florenz und wurde am Gedenkort vom Parteichef der Lega, Matteo Salvini, empfangen, wie auf Videos zu sehen war.Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge demonstrierten im Zentrum Pistoias etwa 200 Menschen gegen den Besuch des brasilianischen Staatschefs. Am Nachmittag wurden demnach weitere Proteste erwartet.Bolsonaro war am vergangenen Wochenende anlässlich des Gipfels der 20 wichtigsten Industrienationen (G20) nach Rom gekommen. Anders als andere Staats- und Regierungschefs reiste er danach aber nicht zum UN-Klimagipfel COP26 ins schottische Glasgow weiter.Am Montag besuchte er Anguillara Veneta, wo seine Vorfahren herstammen und wo er als Ehrenbürger ausgezeichnet wurde. Am Rande gab es im nahe gelegenen Padua Krawalle von Aktivisten, bei denen es zu Zusammenstößen mit der Polizei kam.Lega-Chef Salvini sprach vor dem Gedenkort am Dienstag von „unglaublichen Streitereien“ anlässlich des Besuchs Bolsonaros. Auf dem früheren Friedhof bei Pistoia waren einst brasilianische Soldaten beerdigt, die im Zweiten Weltkrieg gefallen waren. Heute ist es ein Gedenkort zu ihren Ehren.

dpa