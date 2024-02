„Bonus mamma“ gestartet

Unabhängig von der Höhe des Entgelts

„Anreize für diejenigen schaffen, die Kinder in die Welt setzen“

Bei der neuen Maßnahme handelt sich um einen Anreiz, der nur für fest angestellte Frauen gedacht und Teil einer Maßnahme des Haushaltsgesetzes zur Steigerung der Geburtenrate in Italien ist.Konkret sieht der Anreiz die Befreiung von den Sozialversicherungsbeiträgen vor, die von Arbeitnehmerinnen zu entrichten sind, d.h. 9,19 Prozent ihres Gehalts, bis zu einem Höchstbetrag von 3000 Euro pro Jahr für diejenigen, die 3 Kinder haben. Der maximale Freibetrag beträgt 250 Euro pro Monat.Der Bonus gilt für Beschäftigte im öffentlichen und privaten Sektor, in der Landwirtschaft oder mit einem Ausbildungsvertrag. Hausangestellte sind hingegen ausgenommen. Saisonangestellte können den Bonus nicht beanspruchen, ebenso nicht Freiberuflerinnen und Unternehmerinnen und Arbeitnehmerinnen mit nur einem Kind.Die Prämie wird unabhängig von der Höhe des Entgelts gewährt. Der Antrag wird bei der INPS-Anstalt gestellt unter Angabe der Anzahl der Kinder und ihrer Steuernummer. Er kann auch direkt vom Arbeitgeber eingereicht werden.Auch Mütter mit 2 Kindern müssen die Sozialabgaben nicht zahlen – allerdings gilt hier der Bonus nur für heuer und nur wenn das jüngste Kind jünger als 10 Jahre ist. Erfolgt die Geburt des zweiten Kindes im Laufe dieses Jahres, wird der Bonus ab dem Geburtsmonat angerechnet.Müttern mit 3 Kindern, von denen das jüngste unter 3 Jahre alt ist, wird die Leistung auch in den Jahren 2025 und 2026 gewährt. Auch hier gilt: Wird das dritte Kind im Laufe des Jahres geboren, beginnt die Leistung mit demselben Geburtsmonat. Wird bei einer Mutter mit 3 Kindern das jüngste Kind während des Bezugszeitraums 18 Jahre alt, endet die Leistung im selben Monat des 18. Geburtsjahres. Der Bonus ist nicht an eine Einkommens- und Vermögensbewertung (ISEE) gebunden.„Wir wollen Anreize für diejenigen schaffen, die Kinder in die Welt setzen und arbeiten wollen“, hatte Premierministerin Giorgia Meloni bei der Vorstellung des „Bonus Mamma“ betont.