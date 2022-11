Bonus von 20.000 Euro für eine Hochzeit: Vorschlag sorgt für hitzige Diskussion

Gesetzesentwurf: 20.000 Euro für Paare, die kirchlich heiraten

Der Lega-Vorschlag

Harsche Kritik von Opposition

„Familien mit konkreten Maßnahmen unterstützen“

Bonus doch auch für Trauungen vor dem Standesamt?

Deutlich weniger Hochzeiten seit Pandemie

Der Gesetzesentwurf über die Einführung eines Zuschusses für heiratswillige Paare, die sich kirchlich trauen wollen, wurde von 4 Lega-Parlamentariern eingereicht. Sofort brach eine Kontroverse aus, da die Opposition hervorhob, dass Italien ein säkularer Staat sei und daher nicht nur kirchliche Hochzeiten fördern könne.Dem Lega-Vorschlag zufolge soll der Staat eine 20-prozentige Rückerstattung der Ausgaben für die Hochzeit gewähren: Vom Blumenschmuck in der Kirche, bis hin zu Kleidung für Braut und Bräutigam, Catering-Service, Hochzeitsgeschenken, Friseur, Make-up und Fotoshootings. Die Initiatoren wollen eigenen Angaben zufolge die seit Jahren rückläufige Zahl der Hochzeiten wieder beleben.Der Vorschlag löste hitzige Diskussionen aus. Benedetto Della Vedova, Vertreter der Oppositionspartei „Più Europa“, warf der Lega vor, kirchliche Trauungen begünstigen zu wollen, damit homosexuelle Paare kein Geld bekommen können. Die sozialdemokratische Fraktionschefin Simona Malpezzi sprach von einem „absurden und populistischen Vorschlag“.Die Regierung Meloni stellte am Sonntagabend klar, dass der Hochzeit-Bonus ein Vorschlag einiger Lega-Parlamentarier und keine Regierungsinitiative sei. „Innerhalb eines komplexen finanziellen Rahmens arbeitet die Regierung daran, Familien mit konkreten Maßnahmen zu unterstützen. Der Bonus für Hochzeiten ist ein Vorschlag, der von Abgeordneten der Lega vorgelegt wurde“, erklärte Guido Crosetto, Verteidigungsminister und Nummer 2 von Melonis Partei Fratelli d'Italia.Unter dem Druck der Opposition kündigten die Lega-Parlamentarier „Korrekturen“ an. So soll der Bonus auch bei standesamtlichen Trauungen ausgeschüttet werden, sagte der Lega-Abgeordnete Domenico Furgiuele.Vor allem seit der Pandemie ist die Zahl der Hochzeiten in Italien stark gesunken, vor allem die kirchlichen. 2020 wurden 96.841 Ehen geschlossen, um 87.000 weniger als 2019, was einem Rückgang von 47,4 Prozent entspricht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 war die Zahl der Hochzeiten gegenüber dem Vergleichszeitraum des letzten Vor-Pandemie-Jahres 2019 um 4,5 Prozent rückläufig.