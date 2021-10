Booster-Impfung: Dritte Dosis nun für alle über 60

Das Ministerium gibt grünes Licht für die dritte Impf-Dosis für die gebrechlichen Personen jedes Alters und für alle über 60 – vorausgesetzt, die Zweitimpfung liegt mindestens 6 Monate zurück.Indes haben immer noch 8,4 Millionen Italiener nicht einmal die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das entspricht immerhin 15,54 Prozent der impfbaren Bevölkerung. In der kritischsten Altersgruppe über 50 sind fast 3 Millionen nicht immunisiert.Das Schlimmste liege jedoch hinter uns, sagte Ministerpräsident Mario Draghi: „Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben dazu beigetragen, die Pandemie in vielen Ländern unter Kontrolle zu halten und uns Hoffnung zu geben, dass ihr Ende in Sicht ist.“

ansa/stol