Bootsunglück vor Tunesien: 50 Migranten vermutlich tot

Sie seien an Bord eines gekenterten Bootes mit 90 Menschen gewesen, das von der Küste Libyens Richtung Italien abgelegt habe, sagte ein Sprecher des tunesischen Roten Halbmondes am Dienstag. 33 Migranten seien gerettet worden.Der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Flavio Di Giacomo, twitterte, alle Überlebenden stammten aus Bangladesch. Sie seien am Sonntag aus der libyschen Stadt Suwara abgefahren. Ihr Boot kenterte demnach vor der tunesischen Stadt Sfax.Im Bürgerkriegsland Libyen, aber auch in Tunesien legen immer wieder Boote mit Migranten ab, die über das Mittelmeer nach Europa wollen. Dabei kommen regelmäßig Menschen ums Leben, weil die dafür untauglichen Boote kentern. Nach UN-Angaben starben 2021 schon mehr als 550 Menschen beim Versuch, das zentrale Mittelmeer zu überqueren.Das Hilfsschiff „Sea-Eye 4“ hatte in den vergangenen Tagen nach Angaben der privaten deutschen Betreiber in kurzer Zeit mehr als 400 Bootsmigranten auf dem Mittelmeer an Bord genommen.Das tunesische Verteidigungsministerium erklärte am Montag, es seien vor der Küste des Landes 113 Migranten gerettet worden, darunter 46 aus Bangladesch, wie die staatliche Nachrichtenagentur TAP berichtete.

dpa