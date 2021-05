Boris Johnson soll heimlich geheiratet haben

Die Hochzeit habe am Samstagnachmittag heimlich in der katholischen Westminster Kathedrale in London stattgefunden, schrieb die Boulevardzeitung „The Sun“. Die Kirche sei für die halbstündige Zeremonie komplett abgeriegelt worden, die rund 30 Gäste erst kurz zuvor informiert worden. Auch der einjährige Sohn des Paares, Wilfred, sei anwesend gewesen.Für die gläubige Katholikin Symonds ist es die erste Ehe, für Johnson die dritte. Seine im Jahr 1987 mit Allegra Mostyn-Owen geschlossene Ehe ließ er sechs Jahre später annullieren, um Marina Wheeler zu heiraten. Mit ihr hatte der konservative Politiker 4 Kinder. 2018 trennte sich das Paar. Die Scheidung erfolgte aber erst Anfang 2020, kurz bevor Johnsons Verlobung mit Symonds bekannt wurde. Die Hochzeit hätte eigentlich erst im Juli 2022 stattfinden sollen.Vor Johnson hatte nur ein Premierminister - Lord Liverpool im Jahr 1822 - im Amt den Bund der Ehe geschlossen. Liverpool heiratete, nachdem seine Frau ein Jahr zuvor gestorben war. Um einen Premierminister zu finden, der sich wie Johnson während seiner Amtszeit scheiden ließ, muss man sogar noch weiter in der Geschichte zurückgehen und zwar bis Augustus FitzRoy, der von 1768 bis 1770 amtierte.

apa