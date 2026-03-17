Unterdessen lehnte Khamenei einem Insider zufolge Vorschläge zur Entspannung des Verhältnisses mit den USA ab. Diese Vorschläge seien von zwei Vermittlerstaaten dem iranischen Außenministerium übermittelt worden. In der ersten außenpolitischen Sitzung in seiner neuen Funktion habe er eine „sehr harte und ernste“ Haltung in der Frage der Vergeltung eingenommen, erklärte der Vertreter der iranischen Regierung weiter.<BR \/><BR \/>Er ließ aber offen, ob das geistliche Oberhaupt persönlich bei der Sitzung anwesend war. Die USA und Israel müssten besiegt werden und Entschädigungen zahlen, habe Khamenei gefordert.